In Deutschland sind zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel mit dem Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) im Handel, die offenbar nicht verkauft werden dürfen. Denn die EU beurteilt CBD als neuartiges Lebensmittel. Deshalb bedarf es einer speziellen Zulassung.

CBD steht im Novel Food-Katalog der EU und muss deshalb zugelassen werden. Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist eine solche Zulassung bisher nicht erfolgt. Deshalb sei der Behörde derzeit keine legale Möglichkeit bekannt, Nahrungsergänzungsmittel mit CBD zu verkaufen. Trotzdem haben nach REPORT MAINZ-Recherchen in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Hersteller in Deutschland mindestens 90 Nahrungsergänzungsmittel mit CBD auf den Markt gebracht. Sie werden etwa als Öle oder Tabletten verkauft. Die Produkte sollen zum Beispiel schmerzlindernd und entzündungshemmend wirken. Wissenschaftler bezweifeln das im Interview mit REPORT MAINZ. Die Wirkung solcher Nahrungsergänzungsmittel sei noch nicht belegt.