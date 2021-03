Die meisten Unfälle passieren laut Unfallstatistiken zwischen Radfahrenden und KFZ an Kreuzungen, Einmündungen oder beim Abbiegen. Solche Stellen sind somit Gefahrenstellen, die sich durch die Unfalldaten bestätigen lassen. Häufig passieren aber auch Unfälle, an denen der Radfahrende allein beteiligt ist. Diese tauchen jedoch in den Statistiken der Polizei in der Regel nicht auf.

Winkler TV