„Radfahrerin von Auto angefahren“ – was fürs Auto ein Blechschaden ist, ist für die Radelnden oft lebensgefährlich. Hanna aus Esslingen wurde letztes Jahr sogar zweimal angefahren, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war.

Dabei wurde sie so stark verletzt, dass sie monatelang nicht arbeiten oder Sport machen konnte. Trotzdem liebt sie Fahrradfahren! So sehr, dass in ihrer Wohnung sieben Fahrräder und sechs Helme bereitstehen.