Zollkarussell: Was will Trump mit seiner Handelspolitik?

Mit Zöllen will Trump die US-Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Aber kann das funktionieren? Oder geht es hier nur um pure Machtpolitik?

Kaum ein Tag ohne neue Zölle! Für Trump sind sie das Allheilmittel, um die Probleme der US-Wirtschaft zu lösen. Aber funktioniert das wirklich? Oder geht diese Politik nach hinten los? Werden die Amerikaner eher ärmer als reicher?

Und was bedeutet das für Deutschland und Europa? Geht es Trump überhaupt um die Wirtschaft oder um pure Machtpolitik? Diese Fragen diskutiert im Plusminus-Podcast Anna Planken mit dem Autor, Ökonom und Podcaster Dr. Daniel Stelter von "Think beyond the obvious".

