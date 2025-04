Vom Liebesglück zur Krypto-Falle: So schützt ihr euch

Es sieht aus wie Liebe, aber am Ende ist das Ersparte weg. Eine neue Krypto-Betrugsmasche erwischt vor allem junge und gut gebildete Menschen.

"Schweine schlachten" trifft es ganz gut. Nach wochenlangen Liebesbekundungen werden Opfer beim "Pig Butchering" irgendwann unvorsichtig. Sie investieren an Kryptobörsen. Am Ende ist das Geld einfach weg. Aber man kann sich wehren. Wie, darum geht es in dieser Folge des Plusminus Podcasts mit Anna Planken und David Ahlf.

Klingt nach „Enkeltrick 2.0“, dahinter steckt aber eine der gefährlichsten Betrugsmaschen der Welt. Gefährlich nicht nur für die Bestohlenen, sondern auch, weil dafür Menschen wie Sklaven ausgebeutet werden. Für die Strippenzieher ist das extrem lukrativ und durch neue KI-Anwendungen dürfte das Problem laut Interpol sehr bald noch sehr viel größer werden.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autorin: Hanna Heim mit Recherchen von Sabina Wolf.

Redaktion: Christian Sachsinger

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Unser Podcast-Tipp: Quarks Daily Spezial

Auch wenn wir ein Wirtschaftspodcast sind, heute hatte unser Thema ja so einen Hauch von True Crime. Hört ihr auch gerne True Crime Podcasts oder schaut euch Dokus zu echten Kriminalfällen an? Wenn ihr Euch mal intensiver damit auseinandersetzen wollt, was eigentlich so faszinierend ist an diesen Formaten und ob sie uns ängstlicher oder im schlimmsten Fall sogar aggressiver machen, dann empfehlen wir euch den Podcast Quarks Daily. In einer Spezialfolge gehts darum, warum wir True Crime eigentlich konsumieren und was die Wissenschaft dazu sagt. Hört hier mal rein in Quarks Daily!