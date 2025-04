Trump-Chaos: Wo ist mein Geld sicher in Krisenzeiten?

Was tun mit meinem Geld? Trump sorgt für Börsen-Panik. Aktien, Gold oder Krypto, was ist noch sicher? Womöglich bietet die Krise auch Chancen. Ratschläge von Saidi Sulilatu.



Trump sorgt für Börsen-Panik. Aktien, Gold oder Krypto, was ist noch sicher und was passiert mit der Altersvorsorge? Finanztip-Chefredakteur Saidi Sulilatu rät: klaren Kopf bewahren! Panik hilft auf keinen Fall. Womöglich bietet die Krise auch Chancen.

In dieser Plusminus-Folge geht es um eure Fragen, Hörerinnen und Hörer haben uns geschickt, was sie in Sachen Geldanlage in diesen Zeiten umtreibt und was sie gerne wissen würden. Das bespricht Anna Planken mit dem Gast dieser Folge, Saidi Sulilatu von Finanztip.

Links und Quellen:

In dieser Plusminus Folge dabei:

Host: Anna Planken @anna.planken

Gesprächspartner: Saidi Sulilatu, Chefredakteur Finanztip @saidisulilatu

Autor: Reinhard Weber

Redakteur der Folge: Christian Sachsinger

Technik: Jo Baumann

Distribution: Sabine Storm, Levin Sallamon, Jessica Hentschel, Saskia Schmidt

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Unser Podcast-Tipp: 15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen.

Infos für den Tag. In 15 Minuten hört ihr Themen, die im Alltag wichtig sind: z. B. Kindergeld, Gesundheit, Sicherheit. Dieser Podcast liefert Beispiele aus ganz Deutschland zu den Nachrichten von heute. Hier in der ARD Audiothek.