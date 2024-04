Trickst Temu? Darum ist der Online-Shop aus China so billig

per Mail teilen

Extrem billig – das fällt bei Shops aus China wie Temu auf. Gibt es einen Haken? Das Plusminus-Team ist bei seiner Recherche auf Lücken im europäischen Zoll- und Steuersystem gestoßen. Und auf Tricks, die uns Millionen kosten könnten.



Mit Anna Planken & David Ahlf.

Wie kann Temu so billig verkaufen?

„Shoppen wie ein Milliardär“ – so wirbt die chinesische Shopping-Plattform Temu. Und tatsächlich sind die Sachen, die dort angeboten werden, vor allem eines: extrem günstig. Wie kann das sein? Geht da alles mit rechten Dingen zu? Womöglich nicht. Jetzt will sogar die Bundesregierung gegen die chinesische Shopping-App vorgehen.

Nach Recherchen des Plusminus-Teams nutzt Temu Lücken im europäischen Steuer- und Zollsystem und verschafft sich so einen Wettbewerbsvorteil. Anbieter, die sich an geltende Gesetze halten, haben das Nachsehen. Und der deutsche Staat und die anderen europäischen Länder verlieren Millionen.

Tricks und Ausnutzen von Schlupflöchern kostet uns alle Geld

Es geht um viel Geld. Geld, das Deutschland und die anderen Länder dringend brauchen. Das Plusminus-Team hat die Zollbehörden auf dem belgischen Flughafen in Lüttich bei ihren Kontrollen begleitet – und gesehen, wie asiatische Versender tricksen.

Was tun gegen Tricks und Betrug?

Und die EU? Warum tun die Behörden so wenig, um Steuer- und Zollbetrug zu verhindern? Lässt sich der millionenfache mögliche Betrug stoppen? Wir haben nachgefragt und erklären, wann neue Regelungen kommen könnten und ob KI eine Lösung sein könnte.

Hier könnt Ihr die Recherchen unseres Plusminus-Teams im Film von Autor Julian Gräfe sehen.

Links und Quellen:

Tagesschau: Woher die Produkte der Shopping-App Temu kommen

Verbraucherzentrale.de: Schnäppchen-App Temu: Aufpassen beim Online-Shoppen!

Stiftung Warentest: Produkthaftung – Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften

Tagesschau: Wie chinesische Onlinehändler den europäischen Zoll austricksen

Das Team

Autoren: Geli Hensolt & Julian Gräfe

Redaktion: Christine Bergmann