Sommer, Sonne, Blackout? Wie Solarstrom das Netz gefährdet

Solar boomt – doch zu viel Sonnenstrom kann zu Stromausfällen führen. Private Solaranlagen sollen deshalb ferngesteuert werden können. Gute Idee?

Was genau bedeutet das für Solaranlagenbesitzer? Und lohnt es sich dann überhaupt noch, in Solar zu investieren? Diesen Fragen gehen Anna Planken und David Ahlf in der neuen Folge des Plusminus Podcasts nach.

Links und Quellen:

Plusminus TV-Beitrag: Solarinfarkt - Bedroht zu viel Sonnenstrom die Netze?

Plusminus Podcast: Wann wird grüner Strom in Deutschland endlich billig?

Dossier vom Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland.

Bundesnetzagentur: Stromerzeugung 2024: 59,4 % aus erneuerbaren Energieträgern.

MDR: Batteriespeicher-Revolution: Hunderte Gigawatt Speicherleistung kommen.

Das Team:

Hosts: Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autorin: Hanna Heim mit Recherchen von Lisa Wurscher

Redakteurin dieser Folge: Tamara Land

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

