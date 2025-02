Selbst schuld? Wenn Betrüger unsere Konten leerräumen

per Mail teilen

Das Konto ist geknackt, das Geld ist weg. Sind wir daran wirklich selbst schuld, wie die Banken oft sagen? Oder müssten sie uns besser schützen?

Kriminelle haben es auf unsere Bankkonten abgesehen und werden immer professioneller. Das Geld ist dann meist weg. Sind wir daran selbst schuld? Können wir die Tricks der Täter überhaupt noch erkennen oder könnten uns die Banken besser schützen?

Nach den Recherchen des Plusminus-Teams wird es im Umgang mit dem Onlinekonto für Kunden immer schwieriger selbst zu erkennen, ob sie gerade Opfer eines Kriminellen werden. Anna Planken und David Ahlf zeigen euch die neuesten Methoden und zeigen, wie uns die Banken besser schützen könnten.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autorin: Sabina Wolf.

Redaktion: Christine Bergmann.

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

