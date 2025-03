Roboter aus Deutschland: So stark sind unsere Erfindungen

Deutschland ist weit vorne dabei in Sachen Roboter. Die Entwicklung läuft rasant. Auch dank KI könnten Roboter bald fehlende Fachkräfte ersetzen.

Bei Robotern ist Deutschland vorne mit dabei in Entwicklung und Praxis. Nicht nur in der Industrie: Immer mehr Roboter packen in Medizin und Pflege, bei der Feuerwehr oder in Küchen mit an. Wo können sie fehlende Fachkräfte ersetzen und was bringt KI?

Rasenmähen geht, Socken zusammenlegen nicht. Roboter können bislang vor allem standardisierte Aufgaben übernehmen. Doch die Robotik entwickelt sich rasant, auch dank künstlicher Intelligenz. In dieser Folge stellen Anna Planken und David Ahlf Erfindungen von StartUps aus Deutschland vor – und erklären, was bei Robotern schon geht – und was bald noch gehen könnte.

Darum geht es in der Folge:

02.44 Was sind eigentlich Roboter?

05.09 Wer rührt da um? Roboter als Köche

08.20 Nehmen uns Roboter die Jobs weg? Das sagt ein Gewerkschafter zu Robotern in Großküchen

13.20 Soweit ist Deutschland in Sachen Roboter

16.20 Löschen, operieren, pflegen: Das können Roboter in unserem Alltag schon – und das nicht

23.00 Krieg der Roboter?

25.20 Augen auf bei Roboter-Videos

27.17 Übernehmen die Roboter?

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autor: Michael Wegmer mit Recherchen von Nicolas Peerenboom.

Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn.

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

