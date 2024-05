Pleite-Gefahr Neubau: deutsche Käufer völlig ungeschützt

Der Traum vom Eigenheim kann schnell zum Albtraum werden: nämlich wenn der Bauträger pleite geht. Dann stehen private Wohnungskäufer oft vor unfertigen Bauten und dem finanziellen Ruin. Denn in Deutschland gibt es keinen Schutz für sie. Wie kann das sein?

Es ist meist die größte finanzielle Entscheidung im Leben: der Kauf einer Immobilie. Die meisten Käufer verschulden sich über Jahre. Alles für die eigenen vier Wände. Doch aus dem Traum kann plötzlich ein Albtraum werden: nämlich dann, wenn der Bauträger während des Baus Insolvenz anmelden muss.

Wohnungskäufer ohne Schutz

In diesem Fall stehen Immobilienkäufer in Deutschland so gut wie komplett ohne Schutz da. Wie kann das sein? Das ist das Thema in dieser Folge von Plusminus mit Anna Planken und David Ahlf. Lässt der deutsche Staat private Wohnungskäufer im Stich?



Das Plusminus-Team hat mit Betroffenen gesprochen, die jetzt vor einer Bauruine stehen und finanziell am Ende sind.

Was ist die Krux am deutschen Recht? Welche Absicherungen für Wohnungskäufer haben andere Länder? Warum handelt die deutsche Politik nicht? Und es geht darum, was Kaufinteressenten und Betroffene konkret tun können.

Links und Quellen:

Hier der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauträgervertragsrecht am Bundesjustizministerium.

Hier die Stellungnahme von Wohnen im Eigentum e.V. zum Nachlesen.

Weitere Informationen zu den Recherchen des Plusminus-Teams findet Ihr hier bei Tagesschau.de.

Tipps vom Verband privater Bauherren e.V. gibt es hier.

Der Bauherren-Schutzbund e.V. hat hier Erste-Hilfe-Infos für den Fall, dass es zur Pleite kommt.

Informationen beim Spiegel zur Pleite der Gerchgroup Düsseldorf.

Berichterstattung über die Pleite-Welle im April 2024 beim Merkur.

Informationen des WDR zu Gerchgroup und Laurenz-Carré.

Unser Podcast-Tipp: "Gold & Asche"

Denkt Ihr vielleicht nicht über eine Wohnung, sondern über einen Hauskauf nach, fragt Euch aber Sachen wie: Sind Immobilien wirklich eine gute Altersvorsorge und ein Schutz vor steigenden Mieten? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie viel an eigenen Wänden kann ich mir leisten oder worauf muss ich bei einem Kredit achten? Und: Wie unterstützt der Staat mich eigentlich bei meinen Plänen?

Das alles erfahrt Ihr in der ersten Staffel des Podcasts „Gold & Asche“ der ARD-Finanzredaktion. Schritt für Schritt werdet Ihr da beim Hauskauf begleitet - mit Hintergründen und Expertenwissen. Hier findet ihr den Podcast in der ARD Audiothek.

