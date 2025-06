Panzer statt Autos: Rettet die Rüstungsindustrie unsere Jobs?

Milliarden Euro fließen in Rüstung und Verteidigung. Rüstungsfirmen suchen neues Personal. Andere Branchen bauen Stellen ab: Ist das ein Match?

In Rüstung und Verteidigung sollen Milliarden fließen. Es winken Aufträge für Rüstungsfirmen und alte und neue Zulieferer. Und neue Jobs: Während es in der Autobranche weniger werden, sucht die Rüstungsbranche neue Leute. Wie ist es, dort zu arbeiten?

In dieser Folge von Plusminus hört ihr, was Beschäftigte sagen. Gleichzeitig löst Arbeiten oder Zuliefern für die Rüstung auch Zweifel und Diskussionen aus. Doch das Image der Branche hat sich gewandelt. Anna Planken und David Ahlf gehen der Frage nach, welche Chancen entstehen – und wie viele Jobs. Kann die Rüstung ersetzen, was in anderen Branchen an Jobs wegfällt?

Darum geht es:

Die Rüstungsbranche: Größe, Beschäftigte, Bewerbungen (04.57)

Auch Zulieferer in Goldgräberstimmung (09.17)

Das macht Auto-Fachkräfte für Rüstungsfirmen interessant (13.47)

Wie ist das Arbeiten für die Rüstungsbranche? (16.35)

Gewissensfrage Rüstung - auch für Firmen (20.44)

Können Beschäftigte Nein sagen? (23.58)

Ersatz für Autojobs - ist das ein Match? (25.05)

So könnte der Jobmotor anlaufen (29.21)

Links und Quellen:

Untersuchung von GWS, BIBB und IAB: Folgen höherer Verteidigungsausgaben .

Tagesthemen: Arbeiten in der Rüstungsindustrie.

Pressemittelung Continental und Rheinmetall: Neue Perspektiven für Beschäftigte.

IG-Metall: Pressemitteilung zu Plänen von Continental.

Tagesschau.de: Rüstungskonzern übernimmt Alstom-Werk in Görlitz.

Stuttgarter Zeitung: IG-Metall-Vize Jürgen Kerner im Interview.

VDA/Prognos-Studie: Aktueller Trend: Transformation könnte etwa 190.000 Jobs bis 2035 kosten.

EY und Dekabank: Wirtschaftliche Effekte europäischer Verteidigungsinvestitionen.

Trumpf: Policy-Statement.

Wifu-Stiftung: Homepage.

Das Team:

Hosts :Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

Redakteurin dieser Folge: Katharina Fortenbacher-Jahn

Technik: Johannes Kabatnik

Distribution: Sabine Storm, Jessica Hentschel, Levin Sallamon, Anne-Katharina Lauf, Saskia Schmidt

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

