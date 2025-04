Let’s talk about sex? Redet lieber über Geld!

Paare reden öfter über Sex als über Geld. Dabei helfen gerade hier klare Regelungen und machen die Partnerschaft nachweislich glücklicher.

Vielen Paaren fällt es leichter, über Sex zu reden als über Geld. Deshalb kümmern sich viele nicht um ihre gemeinsamen Finanzen. Die Folgen der Sprachlosigkeit: Streit, Ungerechtigkeit und schlechte finanzielle Entscheidungen.

Was man zum Beispiel klären sollte: Brauchen wir ein gemeinsames Konto? Wer übernimmt welche Ausgaben? Haben beide fürs Alter vorgesorgt? Paare, die das klären sind glücklicher. Das belegen Studien. Allerdings gelten dafür ein paar Grundregeln. Und die erklären uns Anna Planken und David Ahlf in der neuen Folge von "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft".

Links und Quellen:

Das Buch von Paarberater Michael Mary: Liebe 3.0. Geld in Paarbeziehungen.

Common Cents: Bank Account Structure and Couples’ Relationship Dynamics: Hier kann die Studie bestellt werden, warum Geldgespräche Paare glücklich machen.

Natascha Wegelin: Pionierin der Finanzbildung für Frauen in Deutschland, Gründerin und Geschäftsführerin der Madame Moneypenny GmbH .

N26: Um diese Studie geht es auch hier.

DIW: Die Studie des DIW zum Vergleich zu Gender Pay Gap.

Tagesschau: Infos, warum Paare über Geld streiten.

Tomorrow: Hier die Studie: Finanzen in Beziehungen.

