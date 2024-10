Feinstaub: Wird auch dein Ofen illegal? Das kannst du tun.

per Mail teilen

Strengere Grenzwerte für Kaminöfen sollen die Luft besser machen. Stößt der Ofen zu viele Schadstoffe aus, gibt es auch Alternativen zum Neukauf.



Millionen Kaminöfen müssen ab 2025 strengere Grenzwerte einhalten. Wie gefährlich ist das gemütliche Holzfeuer wirklich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weniger Schadstoffe wie Feinstaub aus dem Kamin zu blasen. Nicht jeder braucht einen neuen Ofen.

Der Herbst ist für viele der Moment, im Wohnzimmer ein gemütliches Feuer im Ofen zu machen. Die beliebten Öfen sind aber gleichzeitig eine der größten Feinstaubquellen. In dieser Folge sprechen Anna Planken und David Ahlf darüber, wie gefährlich das ist und was Ofenbesitzer jetzt tun können. Denn mit dem Jahreswechsel steht für viele Öfen die Frage an, ob sie stillgelegt werden müssen, denn dann läuft die Frist für die Einhaltung der strengeren Grenzwerte ab.

