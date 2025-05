Die Mehrweg-Lüge? Was wirklich hinter dem To-Go-Müll steckt

per Mail teilen

Millionen Einwegbecher landen täglich im Müll, während Mehrwegbehälter im Regal verstauben. Wir fragen uns: Was können wir dagegen tun?

Ein Gesetz sollte den To-Go-Müllberg eindämmen, doch die Realität sieht anders aus: Mehrweg ist Mangelware. Mit der Mehrweg-Angebotspflicht sollte sich das ändern. Doch Plusminus stellt fest: Das Gesetz ist ein Flop. Zu viele Ausnahmen, zu kompliziert. Mehrweg spielt im To-Go-Geschäft nach wie vor kaum eine Rolle. Und der Verpackungsmüll wird nicht weniger.

Überall liegen die Wegwerfbecher und das Plastikgeschirr herum. Mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat das nichts zu tun. Warum wir hier nicht weiterkommen und warum die Mehrweg-Angebotspflicht zum Flop wurde, klären Anna Planken und David Ahlf in dieser Folge des Plusminus-Podcasts.

Links und Quellen:

GVM, Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung: Mehrweganteil im Take-Away-Bereich.

Eurostat: Packaging waste by waste management operations.

Umweltbundesamt: Infos zu Mehrwegverpackungen und Mehrwegverpackungssysteme.

Stadt Tübingen: Zwischenbilanz Verpackungssteuer.

Bundesverfassungsgericht: Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Tübinger Verpackungssteuersatzung.

Das Team:

Hosts :Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autoren: Martina Schuster und Johannes Thürmer

Redakteur dieser Folge: Christof Gaißmayer

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

