Cloud & Joghurt. Wie Lidl und Co. zu Tech-Giganten werden

Die Lidl-Mutter Schwarz expandiert von Brot & Joghurt zu IT & Cybersecurity. Entsteht da ein Amazon 2.0? Und wird Neckarsulm zum Silicon Valley?

Der Mutterkonzern von Lidl, die Schwarz-Gruppe, steht nicht mehr nur für Joghurt, Brot und Co., sondern mittlerweile auch für Cybersicherheit, IT und Cloud-Service. Es gibt viele erstaunliche Parallelen zum US-Konzern Amazon und seiner Geschichte.

Die beiden Hosts Anna Planken und David Ahlf erkunden: Wächst in Baden-Württemberg gerade ein neuer Weltkonzern und wird Neckarsulm zum Silicon Valley?

