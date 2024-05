5G: Lässt Huawei Hacker aus China rein?

Die Industrie setzt für viele Zukunftstechnologien auf 5G. Der chinesische Konzern Huawei baut das deutsche Netz dafür mit aus. Aber sind unsere Daten mit 5G dann noch vor Hackern aus China sicher? Die deutsche Politik ist sich bei diesem Thema uneinig.

Das deutsche Mobilfunknetz wird gerade fit gemacht für die Zukunft – mit 5G. Die Wirtschaft wartet bereits sehnsüchtig auf den neuen Standard. Er soll viele technologische Entwicklungen erst möglich machen, so etwa das autonome Fahren, oder vernetzte Fabriken. Huawei ist am Ausbau stark beteiligt. Im Plusminus-Podcast schauen Anna Planken und David Ahlf hinter die Kulissen.

5G mit oder Ohne Huawei: Kein Königsweg, nur Kompromisse

Kann man dem chinesischen Tech-Konzern trauen? Oder öffnet Deutschland über 5G Hackern aus China Tür und Tor? Und: Schafft sich Deutschland hier nicht gerade sein nächstes Nord-Stream-Problem, weil es sich abhängig macht von chinesischer Technologie? Experten, Politiker und Manager streiten derzeit verbissen um den richtigen Umgang mit chinesischer Mobilfunktechnik. Dabei gibt es wohl keinen Königsweg, sondern nur Kompromisslösungen. In dieser Ausgabe des Plusminus-Podcasts geht es um Hintergründe der 5G-Technik und die Frage, warum Huawei überhaupt in Betracht gezogen wird beim Aufbau. Vermeintlich einfache Antworten gibt es nicht. Dabei wollen wir auch zeigen, was das Faszinierende am aufstrebenden Huawei-Konzern ist.

