Jedes dieser Phänomene hat eindeutig physikalische Ursachen und auch jedes weitere Verschwörungsargument ist längst widerlegt. Doch warum lassen sich Verschwörungstheoretiker bis heute nicht davon abhalten, diesen Argumenten zu glauben und sie weiter zu verbreiten? Amerikanist Butter verweist hier auf Studien aus den USA: "Die Studien zeigen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker, wenn man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert, danach noch stärker an ihre Theorien glauben als vorher. Denn man stellt die Identität dieser Verschwörungstheoretiker massiv in Frage. Diese aber definiert sich über den Glauben an die Verschwörungstheorien."

1976 erschien Kaysings Buch "We never went to the Moon", in dem er all seine angeblichen Argumente darlegte. Damit begann die Geschichte der Mondverschwörungstheorie. Seine treuen Fans glauben bis heute an die Thesen des 2005 verstorbenen Kaysing. Seine Aussage, die Mondlandung sei im Auftrage der NASA inszeniert gewesen, passt bis heute ins Weltbild von Verschwörungsgläubigen. "Um erfolgreich zu sein, müssen Verschwörungstheorien eine einfache, aufregende Geschichte erzählen, am besten vom Kampf zwischen Gut und Böse", erklärt Michael Butter.