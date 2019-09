„Sonden-Benny“ lautet sein Name in der Schatzsucher-Szene. Und im Jahr 2013 präsentierte er sich – unvorsichtiger Weise – auf Youtube mit seinem spektakulären Fund. Pailletten aus Gold, Gefäße aus Silber mit Edelsteinen besetzt und ein Konglomerat aus Holz, Metall und Edelsteinen, dessen Funktion der Hobbyarchäologe aus der Südpfalz nicht zu deuten wusste. Das Internetvideo rief nicht bei allen Zuschauern Begeisterung hervor. Die Polizei wurde eingeschaltet. Und „Sonden-Benny“ entging nur um Haaresbreite einer mehrjährigen Haftstrafe.

Benny war sich offenbar nicht darüber im Klaren, dass er massiv gegen das „Schatzregal“ verstoßen hatte. Dabei handelt es sich nicht um ein Möbel, um Preziosen aufzubewahren, sondern um ein Gesetz, das den Umgang mit Schatzfunden regelt. Länderspezifisch. Demnach gehören – abgesehen von Funden in Bayern – alle wissenschaftlich bedeutsamen Funde der Allgemeinheit. Und müssen entsprechend in einer öffentlichen Sammlung verwahrt werden. Eine Entschädigung oder einen Lohn für den Finder gibt es in diesem Fall nicht. Um aber festzustellen, ob diese Funde bedeutsam sind, müssen sie zunächst Fachleuten vorgelegt werden. Etwa in einem Landesmuseum. Bei Bedarf – etwa bei einer komplexen Fundsituation - müssen die Fachleute ihre Expertise am Fundort stellen.