Der Freiburger Christian Schwörer verlor vor zwei Jahren beinahe zwei seiner Zähne. Sein Zahnfleisch war komplett entzündet, er hatte über Monate hinweg große Schmerzen: „An einem Freitagnachmittag ging es nicht mehr, alles blutete. Mein „Haus“-Zahnarzt meinte, mindestens zwei Zähne seien unrettbar verloren und wollte sie ziehen. Ich war völlig schockiert, konnte das gerade noch stoppen.“



Für den damals 42-Jährigen eine Katastrophe. Er suchte Hilfe an der Zahnklinik der Uni Freiburg. Hier diagnostizieren die Zahnmediziner eine hochgradige Parodontitis mit Zahnfleischtaschen bis zu sechs Millimetern Tiefe. Bei diesem Grad der Erkrankung greifen die Entzündungserreger bereits den Kieferknochen an, der dadurch schwindet. „Deshalb waren alle meine Zähne locker und deshalb blutete es so stark“, weiß Christian Schwörer heute.