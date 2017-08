Wie lebendig oder tot ist ein Spender, wenn er beatmet und mit schlagendem Herz in den Operationssaal zur Organentnahme kommt. Was machen die Ärzte bei der Organentnahme und was bedeutet das für den Leichnam und die Möglichkeit sich vom Verstorbenen zu verabschieden. Der Film zeigt und erklärt, wie mit möglicherweise hirntoten Patienten umgegangen wird, wie die Angehörigen betreut werden, wie eine Hirntoddiagnostik durchgeführt und dabei sichergestellt wird, dass der Patient wirklich tot ist. Denn das ist eine Frage, die viele beschäftigt.