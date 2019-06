Für einen Test wurden zwei Patientinnen in ihrer Hausarztpraxis je fünf identische Blutproben entnommen und zur Analyse der ANAs in fünf Labore geschickt. Das Ergebnis: Zehn unterschiedliche Ergebnisse, zum Teil mit gravierenden Abweichungen nach oben und nach unten. Übersetzt in Worte schwankten die Ergebnisse von "da könnte was sein" bis zu "sehr hoch und krank".