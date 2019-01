Organisierte Kriminalität Mafia und Geldwäsche in Baden-Württemberg

Neben Drogenhandel und Rotlichtmilieu ziehen die Mafia-Clans auch in der Wirtschaftskriminalität ihre Strippen. Eines der stark betroffenen Bundesländer ist Baden-Württemberg. Hier sind die Ermittler des Landeskriminalamtes gefordert.

Bei Organisierter Kriminalität denken viele an Delikte wie Schutzgelderpressung, schweren Raub, an spektakuläre Sprengungen von Geldautomaten, Einbruchsbanden oder Autoschieber. Der Schaden solcher Delikte ist zwar spektakulär, aber oft gar nicht so groß, gemessen an dem, was kriminelle Banden im Stillen erwirtschaften – direkt vor unserer Haustür und dennoch vollkommen unbemerkt. Nach Jahren der vermeintlichen Ruhe um das Thema Mafia in Baden-Württemberg werfen seit 2017 Razzien, Festnahmen und Gerichtsverhandlungen ein neues Licht auf die Organisierte Kriminalität - unter Ermittlern auch kurz 'OK' genannt. Odysso hat dazu Hintergrundgespräche mit Ermittlern im Landeskriminalamt sowie mit dem Journalisten und Mafia-Experten Sandro Mattioli geführt.

Baden-Württemberg ist Rückzugsort der 'Ndrangheta

Im Kampf gegen die Italienische Organisierte Kriminalität (IOK) arbeitet das Landeskriminalamt in Stuttgart seit vielen Jahren mit den italienischen Behörden zusammen. So kam es im Sommer 2017 sowie im Januar und im Dezember 2018 in Italien und Deutschland zu zeitgleichen Großrazzien gegen verschiedene Mafia-Organisationen, bei denen weit über 200 Verdächtige festgenommen wurden. Die festgenommenen Mafia-Drahtzieher in Baden-Württemberg tarnen sich seit Jahrzehnten als zum Teil erfolgreiche Gastronomen. Sie besitzen zahlreiche italienische Restaurants. Die meisten der Festgenommenen gehören mutmaßlich der kalabrischen 'Ndrangheta an, die inzwischen als die weltweit größte italienische OK-Gruppierung gilt. Und Baden-Württemberg fungierte für die Mafiabosse jahrzehntelang als beliebter 'Rückzugsort'.

Mafia erwirtschaftet Milliarden-Umsätze

Man schätzt allein bei der 'Ndrangheta den Umsatz vorsichtig auf rund 53 Milliarden pro Jahr weltweit. Obwohl der Großteil der Einnahmen, geschätzt ein Drittel bis die Hälfte aus dem Drogenhandel stammen, spielen auch Lebensmittelbetrug - zum Beispiel mit falsch deklariertem Olivenöl - Subventionsbetrug untern anderem mit EU-Geldern sowie eine perfide Art der Schutzgelderpressung eine Rolle. Auch in Deutschland wird vorzugsweise italienischen Gastronomen nahegelegt, bei einem ganz bestimmten Großhändler einzukaufen. Verbreitetes Beispiel: Wein minderer Qualität. Wer nicht zahlt, muss mit Folgen rechnen.

Erpressung und Schwarzgeld lassen sich oft nicht einfach nachverfolgen

Schwarzgeld in der Geldwäsche

Eine der Säulen von Organisierter Kriminalität ist die Geldwäsche. Durch die illegalen Machenschaften werden riesige Geldmengen an den Steuerbehörden vorbeigeschafft, und zugleich ist es für Ermittler oft nur schwer nachvollziehbar, in welchen Kanälen das Schwarzgeld versackt. Nach wie vor werden Restaurants genutzt, in denen durch fiktive Gäste und Rechnungen Umsatz generiert wird. So entstehen für den Fiskus scheinbar legale Einnahmen. Doch in dem Maßstab, in dem die Organisierte Kriminalität agiert, reichen erfundene Pizzas bei weitem nicht aus. Meist landen größere Geldmengen zunächst auf Schweizer Konten. Von dort aus werden sie im Ping-Pong-Verfahren weltweit hin und her überwiesen. So wird die Herkunft verschleiert. Die Finanzermittler sind weitgehend machtlos.

Treibt Mafia-Geld die Mieten nach oben?

Staaten wie Deutschland mit starker Wirtschaft und sicherem Rechtssystem gelten als attraktiv für Anleger. Zudem lassen sich hier relativ leicht Immobilien erwerben, ohne dass der wirkliche Besitzer bekannt wird. Grundbuchakten sind bundesweit nur mit großem Aufwand recherchierbar und als Besitzer können beispielsweise auch Firmen im Ausland eingetragen werden. Recherchen im Ausland sind für Ermittler schwer bis unmöglich. So weiß niemand wirklich, wie viele Immobilen die Organisierte Kriminalität in Deutschland bereits besitzt, doch die Zahl dürfte hoch sein. Es gibt sogar die These, dass Geld, das aus kriminellen Geschäften stammt, aus aller Welt die Immobilienpreise in Deutschland nach oben treibt.

Leichtere Geldwäsche in Deutschland statt in Kolumbien

Wissenschaftler haben in einer Studie für das Finanzministerium schon 2015 das Volumen der Geldwäsche in Deutschland auf mehr als 100 Milliarden Euro geschätzt. Und im Geldwäsche-Index des Baseler Institute on Governance erscheint Deutschland in der Liste der Risikoländer noch hinter Kolumbien - demnach lässt sich schmutziges Geld hier leichter waschen als in dem Andenland. Dennoch: Der Kampf gegen das Schwarzgeld in Deutschland hat begonnen. Nachdem die Behörden in den letzten Jahren Druck gemacht haben, melden Banken, Firmen und Notare seit 2018 vermehrt Verdachtsfälle, in denen die Herkunft des Geldes nicht zweifelsfrei geklärt werden kann. Die Zahl ist so stark gestiegen, dass die Finanzermittler in Deutschland zurzeit kaum hinterherkommen.

Für Tatverdächtige soll es keine Ausflüchte mehr geben

Verschärftes Strafrecht bei Verdachtsfällen

Eine für die Ermittler vielversprechende Waffe gegen die Organisierte Kriminalität scheint ein neuer Strafrechtsparagraph (§76a StGB) zu sein, der die Kriminalität und auch die kriminellen Familien-Clans in Erklärungsnöte bringen soll. Vorher musste die Justiz die kriminelle Herkunft eines verdächtigen Vermögens wie Schmuck, Luxus-Autos oder Immobilien nachweisen – dabei musste die konkrete Straftat nachgewiesen werden. Wenn beispielsweise nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft das Diebesgut in einer Wohnung gefunden und der Besitzer der Wohnung geständig ist. Ein Fall, der allerdings Seltenheitswert hat. Meist schwieg der Angeklagte. Und wenn man ihm keine Straftat nachweisen konnte, durfte er auch das vermeintliche Diebesgut behalten.

Geschäftsmodell soll bedroht werden

Seit Juli 2017 bekommt der Verdächtigte auch nach der Einstellung eines strafrechtlichen Verfahrens verdächtiges Vermögen nicht zurück, solange er dem Richter nicht überzeugend darlegen kann, woher es stammt. Die Regelung trifft die Organisierte Kriminalität nach Ansicht der Ermittler damit ins Mark und gilt den Staatsanwaltschaften als schärfstes Schwert. Es bedroht das Geschäftsmodell, denn auch wenn den Verdächtigen nichts nachgewiesen werden kann, verbleibt das Vermögen beim Staat. So kann jemand, der zum Beispiel allem Anschein nach nur von Sozialhilfe lebt, aber einen Oberklasse-Mercedes besitzt, durch den neuen Paragraphen in Erklärungsnöte geraten und seines Fahrzeugs legal entledigt werden.