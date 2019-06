Schnelle Räumung von sozialen Einrichtungen Krankenhäuser sollten Evakuierung üben

Krankenhäuser und soziale Einrichtungen unterschätzen oft, wie viel Aufwand eine Räumung im Notfall ist. Evakuierungsforscher helfen mit Studien bei einer realistischen Planung.

2038282620382826Merke: Feuerwehr kommt zum Löschen

Bei einer Evakuierung werden viele helfende Hände benötigt. Krankenhäuser unterschätzen oft, was sie im Notfall wirklich brauchen. Da gibt es zwar die nötigen Fluchtwegmarkierungen, Rettungspläne und sicher auch die zwei vorschriftsmäßigen Übungen pro Jahr. Doch im Grunde denke jeder: Es hilft ja die Feuerwehr. Doch die kommt streng genommen “nur“, um zu löschen. Krankenhäuser oder Heime müssen eigentlich selbst fähig sein, schnell zu evakuieren. Muss die Feuerwehr die Leute rausholen heißt das, die Einrichtung hat da versagt.

Bei großen Evakuierungsstudien werden schon mal tausend Versuchsteilnehmer in Turnhallen durch Engpässe gepfercht. Die Ergebnisse sind generell nicht sehr schmeichelhaft für die Spezies Mensch: In Extremsituationen zeigt sich da kein überlegtes Handeln, sondern Herdentrieb, Muster, nach denen eine Masse in Bedrängnis agiert – bis hin zu Chaos und Kollaps. Aus Heisters Beobachtungen in der Lebenshilfe sollen Schulungsprogramme entstehen, von denen alle sozialen Einrichtungen profitieren.

Überraschung: Alle schon draußen

Wachabteilungsleiter Torsten Raspe ist seit fast 30 Jahren Feuerwehrmann. Doch auch der alte Hase hat immer noch ein „mulmiges Gefühl“, wenn der Wermelskirchener Löschzug zu einer sozialen Einrichtung gerufen wird: Krankenhäuser, Altenheime, Behindertenwohnheime – da sind viele immobile oder mental eingeschränkte Menschen im Haus. Man wisse nie, was einen erwartet: Möglicherweise ist die Einrichtung mit der Evakuierung völlig überfordert. Und wenn die Feuerwehrleute in voller Montur mit gespenstischen Atemschutzmasken auftauchen, geraten manche Menschen dort schon mal in Panik.

Beim Übungseinsatz „Brand in der Lebenshilfe-Werkstatt“ ist die Wermelskirchener Wehr in wenigen Minuten vor Ort. Überraschung: Die Belegschaft aus zwei Montagehallen und dem heilpädagogischen Bereich der Behindertenwerkstatt wartet schon komplett am Sammelpunkt außerhalb des Gebäudes. Das sei nicht selbstverständlich, sagt Dominik Hensel, Gruppenleiter der Lebenshilfe: Rollstuhlfahrer müssten von den Arbeitsplätzen in die Rollstühle umgesetzt werden, „dann haben wir sogar Leute, die sich wehren, hier aus der Gruppe raus geführt zu werden.“ Den langen Zug der Mitarbeiter aus den Werkstätten hat Prof. Werner Heister aufmerksam protokolliert. Er ist Evakuierungsforscher von der Hochschule Niederrhein. Im Verbund mit anderen Instituten beobachtet er seit einem Jahr die „Lebenshilfe Bergisches Land“ für eine Studie über Fluchtverhalten.

Blockade durch Menschenstrom

Wir beobachten in den Wermelskirchener Werkstätten einen Versuch: Zwei Montagehallen und ein kleinerer, heilpädagogischer Bereich mit Schwerbehinderten führen zu einem gemeinsamen engen Notausgang. Was geschieht bei Brandalarm? Erstmal Irritation. Ist das ein Ernstfall? Das frisst schon mal Zeit. Dann langsamer Aufbruch im Heilpädagogischen Bereich. Die Betreuer müssen die schwer körperbehinderten Mitarbeiter in die Rollstühle umsetzen. Bloß keine Hektik, sonst könnten manche streiken. In den Montagehallen geht es schneller. Die Agileren haben die Aufgabe, Kollegen mit stärkeren Handycaps zu führen. Soweit läuft alles vorbildlich. Ein Hauptstrom von Menschen Richtung Notausgang bildet sich. Doch dieser Strom blockiert dann den Ausgang der heilpädagogischen Gruppe. Dort kommt Unruhe auf, es geht nicht voran. Erst verzögert können die ersten einfädeln. Am engen Notausgang dann ein Riesenstau: Vor allem die Rollstuhlfahrer blockieren den Fluss. Dann geht es langsam weiter, der lange Anstieg zur Straße hin ist für viele mühsam. Mitunter sind zwei Helfer nötig, um einen Rollstuhl zu schieben. Da läuft manches nicht so reibungslos, wie es in der theoretischen Evakuierungsplanung vorgesehen ist. Die Nachbesserungen werden sicher teuer für die Lebenshilfe.

Ressourcen besser nutzen

Manöverkritik: Werner Heister bespricht mit dem Lebenshilfe Team, was sich ändern muss: Die „abgeblockte“ Gruppe des heilpädagogischen Bereichs braucht einen eigenen Notausgang. Klar, das kostet Geld, aber anders geht’s nicht. Die separate Tür wird eingebaut. Was dagegen nichts kostet: noch intensiver schauen, wer von den behinderten – und scheinbar hilflosen Menschen – das Zeug zum Helfer und Retter hat. Werner Heister sagt, da gibt es mehr Ressourcen, als man denkt. Und: Lassen sich vielleicht Nachbarfirmen in den Rettungsplan integrieren? Fragen kostet nichts und der Blick über den Tellerrand kann sich im Notfall wirklich lohnen: „Wenn die Menschen draußen sind, muss sich jemand um sie kümmern“ sagt Heister: Ein heißer Kaffee in der Kantine des Nachbarunternehmens würde schon mal die ersten Ängste nehmen.