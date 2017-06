Emotionen hinterm Steuer Hilfe für aggressive Autofahrer

Wie kann der so blöd sein? Auf die Frage, ob sie zur besseren Hälfte der Autofahrer gehören, antworten 90 Prozent der Deutschen mit "ja". Viele Autofahrer sind Egoisten. Egoismus und Aggression haben Folgen. Riskanter Fahrstil erhöht das Unfallrisiko. Einsicht: Fehlanzeige. Meist sind es Männer, dies sich selbst überschätzen. Was kann man dagegen tun?

Das Team um Verkehrspsychologin Meike Jipp am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig sucht darauf eine Antwort. Dazu müssen die Wissenschaftler die aggressiven Fahrer aber erst einmal erkennen. "Wenn ich im Auto sitze, dann habe ich ein Bewegungssziel und versuche dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. Dann passieren auf diesem Weg Dinge, die die Erreichung des Ziels behindern. So entsteht Frustration. Und Frustration ist der Vorläufer von Ärger und das führt letztendlich dazu, dass das Verhalten aggressiver wird." Meike Jipp testet in einem Experiment im Simulator, ob eine Kamera diesen Frust im Gesicht automatisch identifizieren kann. Als Erstes macht sie ordentlich Druck.