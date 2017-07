Comic Die gefährlichsten Toxine

Die mädchenhaft wirkende Mörderin sucht Walter in seinem Schlafzimmer heim und will ihm die Wirkungsweise der drei stärksten Gifte demonstrieren. Gleich zu Beginn das Schlimmste: Botulinumtoxin. Es ist ein Gift, das Bakterien in verdorbenen Fischen oder verschimmelter Wurst herstellen. Die Giftmörderin zaubert einen Teller mit den entsprechenden Zutaten vor Walter in die Luft und zieht mit einer Spritze eine grünliche Flüssigkeit aus der fauligen Masse. Walter will natürlich fliehen. Aber wie so oft in Träumen ist das einfach nicht möglich.