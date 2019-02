Bei einer Augen-OP wird dem Patienten ein drei mal drei Millimeter kleiner Mikrochip - auch Retina-Chip genannt - unter die Netzhaut implantiert. Dieser Mikrochip verfügt über 1.500 Photozellen, die die defekten Photorezeptoren des Auges ersetzen sollen. Die Photozellen auf dem Mikrochip wandeln das Licht in elektrischen Strom um, der dann den Sehnerv reizt und die Impulse in das Gehirn weiterleitet. Der Chip ist über ein dünnes Kabel mit einer Empfangsspule verbunden, die hinter dem Ohr im Knochen implantiert ist. Sie versorgt den Chip mit Strom und wird mit Hilfe eines Magneten von außen wieder aufgeladen.

Der Netzhaut-Chip kommt am häufigsten bei Menschen mit Retinitis Pigmentosa zum Einsatz, einer Augenkrankheit, bei der die Sehzellen schon in jungen Jahren absterben. Bei ihnen ist der Sehnerv noch intakt, was eine wichtige Voraussetzung für die Funktion des Chips ist. Menschen, die unter dem Grünen Star leiden, kann damit nicht geholfen werden. Und auch für Patienten, die an einer Makuladegeneration leiden oder nach einem Schlaganfall erblinden, gibt es zumindest bislang keine Lösung. Dafür sei das Auge zu komplex, räumt der Tübinger Forscher ein. „Wir haben mit unseren Augen in der gesamten Tierwelt hundert Millionen Jahre hinter uns, und die Evolution hat Zeit gehabt, das zu entwickeln“, sagt Eberhart Zrenner. „In der kurzen Zeit, die uns in einem Forscherleben zur Verfügung steht, glaube ich nicht, dass es jemals gelingen kann.“