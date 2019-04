Melanie Büttners Sucht beginnt vor mehr als zwanzig Jahren. Die damals 23-Jährige Verwaltungsangestellte aus dem Sauerland hat private Probleme, kann nicht gut schlafen. Und wendet sich an ihren Hausarzt. Dieser verschreibt ihr das damals relativ neue Schlafmittel Zolpidem. Ein Medikament aus einer Gruppe neuartiger Wirkstoffe, zu denen neben Zolpidem auch Zopiclon und Zaleplon gehören – abgekürzt Z-Drugs. Im Gegensatz zu den bis dahin gebräuchlichen Benzodiazepinen sind sie relativ gut verträglich und haben – scheinbar – wenige Nebenwirkungen. Doch der Schein trügt, wie das Beispiel von Melanie Büttner zeigt. „Lange Zeit bin ich mit einer Tablette am Abend ausgekommen. Als es mir einige Jahre später schlechter ging, hat mein Hausarzt mir dann eben zwei verschrieben“, erinnert sich Melanie Büttner. „Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das hat mir ja der Arzt verschrieben, und der muss es ja wissen.“

Gesundheitsmediziner Prof. Gerd Glaeske von der Uni Bremen kritisiert den oftmals sorglosen Umgang mit den Z-Drugs: „Zolpidem ist heute der zweithäufigst verordnete Wirkstoff nach Zopiclon. Er gehört zu den Benzodiazepinrezeptoragonisten, was bedeutet, dass diese Mittel an denselben Rezeptoren "andocken" wie die Benzos. Daher sind Wirkungen und das Nebenwirkungsspektrum auch vergleichbar. Im Vordergrund steht dabei die Abhängigkeitsentwicklung nach wenigen Wochen der Einnahme, daneben sind negative Auswirkungen auf den Gleichgewichtssinn und auf die Muskelsteuerung, möglicherweise auch Erinnerungsprobleme zu beachten.“

Irgendwann entwickeln die Schlafmittel bei der jungen Frau eine umgekehrte Wirkung, ein Paradoxon, das häufiger bei Suchtmitteln auftritt. Sie machen nicht müde, sondern auch wach. „Ich habe abends zehn Tabletten genommen um zu schlafen. Und habe dann über den Tag verteilt weitere zehn Tabletten geschluckt, um wach zu werden. Mein Körper hat so reagiert. Es ging auch nur dieses eine Medikament, alle anderen habe ich nicht vertragen“, erinnert sich Melanie Büttner. Immer häufiger hat sie Erinnerungslücken, weiß morgens nicht mehr, was sie abends getan hat. Das bleibt auch ihrer Umwelt nicht verborgen. Die Arbeitskollegen wundern sich über die vielen krankheitsbedingten Fehlzeiten und ihr merkwürdiges Verhalten: „Ich habe eine Kollegin angerufen. Und hatte das drei Minuten später schon vergessen und habe nochmal angerufen.“ Auch die Familie leidet unter Melanies Auszeiten. Denn immer häufiger schläft sie auch tagsüber ein – eine weitere Nebenwirkung der Tabletten. Außerdem hat Melanie ein weiteres Problem: Die Beschaffung ihrer Drogen. Sie betreibt „Ärztehopping“, sucht Vertretungsärzte, Ärzte in anderen Städten, Notaufnahme im Krankenhaus auf. „Irgendwoher musste ich ja die Rezepte bekommen“. In ihrer Verzweiflung besorgt sie sich am Ende die Rezepte auf der Straße. Kontakte zu den Dealern bekommt sie ironischerweise während ihrer Klinik-Aufenthalte.