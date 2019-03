Wasserreserven im Frühjahr Deshalb brauchen wir unbedingt Regen im Frühling

Der Hochwassermeldedienst wurde eingestellt, meldet das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz. Auch die Einschränkungen für die Schifffahrt auf Rhein und Mosel werden wieder aufgehoben. Wir erinnern uns an den trockenen Sommer letztes Jahr, an Spaziergänge im Flussbett des Rheins und anderen Flüssen im Südwesten oder am Bodenseeufer. Wie sieht es inzwischen mit den Wasserreserven aus - sind sie jetzt wieder ausreichend aufgefüllt?