Tote nach Tornados in den USA Wie sich die Wirbelsturm-Zone verändert

Jedes Jahr gibt es in den USA durchschnittlich mehr als tausend Tornados - die meisten davon in der sogenannten Tornado Alley , also der Tornadogasse von Texas im Süden bis nach South Dakota. Da haben die gefährlichen Windhosen sozusagen Tradition. Nun scheint es aber in den letzten Jahrzehnten eine räumliche Verschiebung gegeben zu haben - das berichten amerikanische Wissenschaftler.