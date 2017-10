Erderwärmung verstärkt Armut Klimawandel ist eine unfaire Sache

In Detailansicht öffnen

Wenn sich das Klima verändert, wirkt sich das auch auf Flora und Fauna aus. Weltweit gesehen ist jede sechste Tier- und Pflanzenwelt vom Aussterben bedroht. In den kommenden Jahrzehnten werden wir uns von einigen Tieren und Pflanzen verabschieden müssen, andererseits dürfen wir auch einige Einwanderer begrüßen.



Bekanntermaßen hat der Kuckuck keine Lust, seine Eier selbst auszubrüten, stattdessen legt er sie in fremde Nester. Doch weil der Frühling immer zeitiger startet, fangen auch viele heimische Arten früher mit dem Brüten an. Kommt der Kuckuck dann aus seinem Winterquartier in Afrika zurück, ist es zu spät, um sein Ei noch einem anderen Vogelpaar unterzujubeln. Deshalb weicht er in immer höhere Lagen aus - dorthin, wo der Frühling später beginnt.