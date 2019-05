Augen auf beim Hundekauf Illegaler Welpenhandel

Immer wieder werden im Internet reinrassige junge Hunde zu Dumpingpreisen angeboten. Diese kommen meist aus Osteuropa und werden unter sehr schlechten Bedingungen geboren. Auch ausgesetzte Rassehunde sind kein Einzelfall. Kirsten Höfer vom Tierheim Koblenz glaubt die Gründe dafür zu kennen: Die Tiere können in Deutschland für circa 700 Euro verkauft werden, wohingegen sie in Osteuropa nur 200 Euro kosten. In den vergangenen Jahren hat zum Beispiel das Koblenzer Tierheim immer häufiger herrenlose Hunde bekommen. Die Halter sind häufig nicht zu ermitteln, da die Tiere nicht gechipt sind.