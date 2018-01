Afrikanische Schweinepest eindämmen Millionen Wildschweine töten ist unrealistisch

Mit Afrikanischer Schweinepest infizierte Wildschweine leben etwa in Russland.

Der Bauernverband fordert: 70 Prozent der Wildschweine in Deutschland sollen abgeschossen werden. Die Theorie dahinter: Je weniger Schweine, desto kleiner die Gefahr, dass sich die Afrikanische Schweinepest von Osteuropa nach Deutschland ausbreitet. Kritiker bezweifeln aber, dass dies der richtige Weg ist.

Fragen an Petra Haubner, SWR Umwelt und Ernährung

In einem Wort: Nein. Niemand weiß genau, wie viele Wildsäue in Deutschland unterwegs sind. Wildschweine sind Meister der Tarnung und deswegen schwer zu erfassen. Deswegen ist diese Zahl utopisch und eine so große Abschussrate nicht sinnvoll.