Abwarten und Tee trinken Die Teegärtner aus Ruppertsberg

Der Betrieb ist noch nicht 100% Bio. Ein Grund: Die Teebauern übernehmen konventionelle Flächen, die sie von Ackerwinden befreien müssen, bevor sie ihre Teekulturen anlegen. Nach eigener Aussage setzen sie dabei "gezielt punktuell" Herbizide ein. "Es gibt keinen Bioberater, der mir ein wirksames Rezept verschreiben kann, wie ich die Ackerwinden mechanisch in den Griff kriege", so Christoph Weiß, ergänzt jedoch: "Wir setzen an den Pflanzen nichts ein, was nicht biologisch zugelassen ist."