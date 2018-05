Michael Wollny, Jazzpianist Einer der besten Nachwuchsmusiker weltweit

"Stärkste (Jazz)Musikerpersönlichkeit, die Deutschland seit Albert Mangelsdorff hervorgebracht hat", so wurde Michael Wollny vom Hamburger Abendblatt bezeichnet. Seit seinem Trio-Debüt 2005 gilt der Pianist nicht nur als Vertreter einer neuen Generation von Jazzmusikern in Deutschland, sondern auch als eines der größten Nachwuchstalente am Klavier. Sein Album "Nachtfahrten" stieg direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der Jazz-Albumcharts ein. Michael Wollny wurde 1978 in Schweinfurt geboren, war erfolgreich bei "Jugend musiziert", er spielte im Bundesjazzorchester und studierte an der Hochschule für Musik in Würzburg. Sowohl als Solist als auch im Trio wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet, wie dem neuen Deutschen Jazzpreis oder wie 2007 mit dem Ronnie Scott's Jazz Award, einer britischen Auszeichnung für den vielversprechendsten internationalen Newcomer. Im März ist sein neues Trio-Album erschienen. Im Juli spielt das Michael Wollny Trio bei den Jazz Open Stuttgart.