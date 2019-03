Zunehmendes Problem Schwere Unfälle durch betrunkene LKW-Fahrer

Aber auch abseits der Autobahn kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit alkoholisierten Truckerfahrern. Hans-Jürgen Schwäblein aus Bockenau sitzt gerade in seinem Büro, als es einen lauten Knall gibt. Ein Laster hat das Vordach des Gebäude gerammt. Er will den Fahrer zur Rede stellen, doch dieser fährt einfach weg. Schwäblein macht Fotos vom Kennzeichen und verständigt die Polizei.

Als der LKW, noch vor dem Eintreffen der Polizei, einige Minuten später erneut am Haus des 62-Jährigen vorbeifährt, will er ihn stoppen. "Ich stand mitten auf der Kreuzung und habe ihm richtig gewunken und wollte ihn auf der Straße richtig festhalten. Das ging nicht, der ist einfach weitergefahren. Der hätte mich eher umgefahren", sagt Schwäblein. Kurze Zeit später findet die Polizei den LKW. Der Fahrer ist stark alkoholisiert, er hat 1,5 Promille im Blut.

Die Polizei kennt das Problem und geht es präventiv an. Immer wieder werden sonntagabends LKW-Fahrer auf den Parkplätzen kontrolliert. In Deutschland gilt bis 22 Uhr ein Sonntagsfahrverbot für Brummis. Wir begleiten eine Polizeikontrolle an der Autobahnraststätte Wonnegau West an der A61 bei Worms. Die Polizei überprüft eine Stunde vor Ende des Sonntagsfahrverbots die Fahrtüchtigkeit der Fahrer.