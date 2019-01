ZEW-Studie Hotel-Buchungsportale liefern intransparente Preise

Die Suchanfrage für ein Doppelzimmer in Hamburg am kommenden Wochenende ergibt bei verschiedenen Vergleichsportalen unterschiedliche Ergebnisse. Bei Expedia steht ein 3,5-Sternehotel im Stadtzentrum ganz oben in der Liste, für 211 Euro die Nacht. Das Portal Booking.com empfiehlt ein 5-Sternehotel etwas außerhalb, für 117 Euro. Wie diese Rankings zustande kommen und welche Faktoren bestimmen, welches Hotel das erste in der Liste ist, hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim wissen wollen. Dazu haben die Forscher die beiden größten Buchungsportale, Expedia und Booking.com sowie die Metasuchseite Kayak, untersucht.