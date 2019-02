Zahl der Unfalltoten steigt Überhol-Rowdys sind lebensgefährlich

Kriminalreport Südwest

Die Zahl der Verkehrstoten ist 2018 wieder gestiegen. Riskante Überholmanöver sind eine Hauptursache. Das können Sie tun, wenn Ihnen ein Überhol-Rowdy entgegenkommt.

Es ist der Horror an Heiligabend: Die junge Familie Pabel ist auf dem Weg zu den Großeltern, wo sie die Weihnachtstage 2017 verbringen will. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt Dennis Pabel auf seiner Spur ein schwarzer Polo entgegen. Der Fahrer des Kleinwagens überholt gerade mehrere Autos auf einmal.

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

"Ich habe nur auf einmal gesehen, wie er vor mir aus der Kurve herausgeschossen kam und ich dann nur noch reagieren konnte, das ging so schnell. Gebremst, rübergezogen, da kam eins zum anderen, ins Schleudern geraten und in den Bus rein", sagt Dennis Pabel. Er verliert die Kontrolle und schleudert in den Gegenverkehr, prallt auf einen Kleinbus. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden. Der Polo-Fahrer, der den Unfall mit seinem riskanten Überholmanöver provoziert hat, fährt einfach weiter.

Immer wieder kommt es auf Landstraßen zu Verkehrsunfällen.

Wie durch ein Wunder ist niemand schwer verletzt. "Die Polizei hat gesagt, wir hatten auf jeden Fall einen Schutzengel. Die Sanitäter haben gesagt: Neues Geburtsdatum heute. Wären wir ein bisschen weiter links gewesen, dann wäre das ganze anders ausgegangen. Ich wäre auf jeden Fall nicht mehr da gewesen und wegen dem Rest - da will ich gar nicht drüber nachdenken", sagt der Familienvater.

Der Fahrer des schwarzen Polos wurde nie gefasst. Familie Pabel blieb auf dem Totalschaden ihres Autos sitzen. Das Trauma des Unfalls verfolgt die dreiköpfige Familie noch bis heute.

Zahl der Verkehrstoten 2018 gestiegen

Solche schweren Unfälle nehmen im Südwesten wieder zu. 2018 ist die Zahl der Verletzten durch Verkehrsunfälle angestiegen und bundesweit gibt es wieder mehr Verkehrstote. Riskantes Überholen ist eine der Hauptursachen. Zweimal täglich kommt es hierzulande aufgrund von riskanten Überholmanövern zu Unfällen. Die Hauptverursacher sind dabei junge, männliche Fahrer.

"Die Leute, die normalerweise vielleicht auch soziales Verhalten an den Tag legen, zeigen dort natürlich auch die Urinstinkte und fahren dann aggressiver und auch gegenüber anderen Menschen rücksichtsloser", sagt Marco Schäler von der Deutschen Polizeigewerkschaft. "Es gibt die speziellen Fälle, wo die Leute grob verkehrswidrig und rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer gefährden und das in Kauf nehmen, um beispielsweise schneller voran zu kommen, oder auch um den Adrenalinkick zu suchen."

Bei riskanten Überholmanövern gibt es besonders häufig Frontalzusammenstöße und dadurch auch Tote und Schwerverletzte. Was die meisten nicht wissen: Wer gefährlich überholt und erwischt wird, verliert nicht nur den Führerschein. Es drohen ihm wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zusätzlich bis zu fünf Jahre Haft.

Der Fahrer des roten Autos hat Glück: Sein gefährliches Überholmanöver endet ohne Unfall.

Das können Sie tun, wenn Ihnen ein Überholrowdy entgegen kommt

Aber was kann man tun, wenn einem ein Auto entgegen kommt, das gerade gefährlich überholt? "In dem Moment sollte man unbedingt die Geschwindigkeit reduzieren, so weit wie möglich rechts auf der Fahrbahn fahren und natürlich gucken, wie sich das Gegenüber verhält. Wichtig ist, in dem Moment immer zu antizipieren und in jedem Fall auch einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Auch wenn man dafür wahrscheinlich neben die Fahrbahn fahren muss", sagt Marco Schäler.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder