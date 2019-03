Wildkräuter Wie sich Speisen verfeinern lassen

Wildkräuter sind lecker und gesund. Die beste Zeit zum Sammeln ist im Frühling. Marktcheck-Ernährungsexpertin Sabine Schütze gibt wertvolle Tipps zur Zubereitung.

Bittere Kräuter

Manche Kräuter sind von Natur aus bitter, darunter unter anderem Löwenzahn oder Gänseblümchen. Legt man sie für etwa fünf Minuten in lauwarmes Wasser und anschließend in kaltes, so werden sie mild. In Suppen lässt sich der Geschmack auch durch Kartoffeln mildern. Auch in Püree haben Kartoffeln einen mildernden Effekt.

Milde Einstiegskräuter

Wer nicht gleich mit bitteren Kräutern starten möchte, kann sich zunächst an milderen versuchen: Brennnessel, Vogelmiere, Giersch, Dost oder Gänsefuß (Ackermelde) sind milde Wildkräuter.

Kräuter und Gewürze durch Wildkräuter ersetzen

Wildkräuter sind häufig als Unkraut verschrien - zu Unrecht. Viele Wildkräuter wachsen vor unserer Haustüre, zum Teil sogar in der Stadt. Mit einigen lassen sich andere Kräuter und Gewürze sogar ersetzen.

Spinat kann beispielsweise durch Brennnessel und Gänsefuß ersetzt werden, an Stelle jungen Spinats eignen sich Taubnesselblätter, Bärlauch kann als Knoblauch-Ersatz verwendet werden, die Bärlauchsamen können an der Stelle von Pfeffer zum Würzen genutzt werden. Dost kann Majoran oder Oregano substituieren, junge Gänseblümchenblätter können an der Stelle von Feldsalat verzehrt werden. Huflattichblätter können wie Weinblätter mit Reis gefüllt werden und als Kapern-Ersatz eignen sich Gänseblümchen- und Löwenzahnknospen.

Wildkräuter im Überblick

Der Bärlauch ist eines der bekanntesten und beliebtesten Wildkräuter. Unreife Samen können wie Pfeffer verwendet werden oder als Kapern in Essig eingelegt werden. Es empfiehlt sich, nur junge Blätter zu ernten, bevor sich Blüten entwickelt haben. Wer ein Bärlauch-Pesto zubereiten möchte, sollte die Blätter aber nicht pürieren, sondern mit dem Wiegemesser zerkleinern, da das Pesto sonst bitter wird. Ab Juni können die Wurzelzwiebeln als Knoblauchersatz genutzt werden. Der Mythos, man würde nach dem Verzehr von Bärlauch nicht riechen, stimmt allerdings nicht. Zusätzlich unterstützt das Kraut die Verdauung und senkt den Blutdruck sowie den Cholesterinspiegel.

Wildkräuter von giftigen Kräutern unterscheiden

Generell sollten Kräutersammler nur die Pflanzen sammeln, die sich klar bestimmen lassen. Einige Wildkräuter sehen anderen, giftigen Pflanzen zum Verwechseln ähnlich. Im Zweifelsfall lässt man also lieber einen Stängel stehen, anstatt den falschen zu ernten. Der Bärlauch kann leicht mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlose verwechselt werden. Diese beiden, dem Bärlauch ähnelnden Pflanzen, sind allerdings giftig. An den Blättern lässt sich der Bärlauch klar bestimmen: An der Blattrückseite ist zu erkennen, dass das Blatt ursprünglich einmal gerollt war. Auf den intensiven Geruch des Bärlauchs sollte man sich allerdings nicht verlassen, da die giftigen Doppelgänger oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft wachsen.

Wo und wie viele Wildkräuter dürfen gesammelt werden?

In Naturschutzgebieten dürfen keine Wildkräuter gesammelt werden.

Wildkräuter dürfen überall gesammelt werden, außer in Naturschutzgebieten. Dort ist das Sammeln von Kräutern verboten. Generell gilt beim Wildkräutersammeln die "Handvoll-Regel", das heißt, von jedem Kraut darf eine Hand voll gesammelt werden. Kräuter sollten niemals mit der Wurzel ausgerissen werden, sondern mit einem Messer oder einer Schere abgeschnitten werden. Vor der Zubereitung sollten sie immer gewaschen werden.

An Straßenrändern sollten wegen der Schadstoffbelastung keine Wildkräuter gesammelt werden. Gleiches gilt rund um Ackerland - hier können Pflanzenschutzmittelrückstände vorkommen.