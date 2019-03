Haftpflichtversicherung Wie Kfz-Versicherer den Schaden kleinrechnen

Was zählt als Bagatellschaden? Die meisten Gerichte orientieren sich mit einer Grenze von 750 Euro an einem Urteil des BGH (Az: VI ZR 365/03), das allerdings schon 14 Jahre alt ist. Dort liegt ein Schaden von 715 Euro über der Bagatellgrenze. Aber es gibt regionale Unterschiede. Was in Ihrer Region gilt, weiß der Verkehrsrechtsanwalt. Die Rechtsprechung liegt zwischen 500 bis 900 Euro. Bei 1.000 Euro sollte ein Schaden auf jeden Fall jenseits der Bagatellgrenze liegen.