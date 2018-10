Alternativen fürs Bad Wie gut funktioniert Kleben statt Bohren?

Ihre Fußsohlen sind mit Milliarden ganz feiner Härchen bewachsen. Dieser feine "Pelz" ergibt eine anschmiegsame Oberfläche. Jedes Härchen kann nur eine kleine Kraft übertragen, es sind jedoch so viele, dass sie es insgesamt schaffen, den Gecko an der Wand oder sogar der Decke zu halten.

Anders, als der Name andeutet, "saugen" sich die Gumminäpfe jedoch nicht an, erklärt Physiklehrer Schulz. Die Gummimembran schmiegt sich so an die glatte Fliesenoberfläche an, dass die Luft dazwischen verdrängt wird. Der Luftdruck, der nun von außen auf die Membran wirkt, hält den Saugnapf an der Wand.