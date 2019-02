Autobahnmaut in Österreich steigt

Wer zum Skifahren mit dem eigenen Auto nach Österreich will, der muss in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Ab dem 1. Februar steigt die Autobahnmaut für PKW an. Die Jahresvignette kostet in Zukunft 87,30 Euro statt bislang 89,20. Moderat wird auch die Zehn-Tages-Variante im Preis angehoben: Statt 9 Euro müssen Autofahrer in Zukunft 9,20 Euro berappen.