Der geringere Kakaoanteil in der neuen Nutella lässt sich auch an der Farbe erkennen.

Marktcheck lässt Passanten in der Mainzer Innenstadt blind die alte und neue Nutella-Rezeptur probieren. Die meisten Tester können die beiden Versionen am Geschmack unterscheiden - und finden die alte Rezeptur besser. Einige kündigen an, die neue Nutella nicht mehr zu kaufen.

Warum riskiert der Produzent Ferrero, seine Kunden zu vergraulen? Dahinter stecken finanzielle Gründe, glaubt Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz: "Es ist so, dass Milchpulver auf dem Markt zur Zeit als Rohstoff sehr viel preiswerter einzukaufen ist als Kakao, so dass man denken könnte, dass einfach Kosten gespart werden. Für den Kunden hat das keinen Vorteil, wenn nicht auch der Preis gesenkt würde."

Auch der Riegel Nussini von Milka hat sich verändert. Der Hersteller hat ausgerechnet an den namensgebenden Haselnüssen gespart. Im neuen Riegel sind nur noch halb so viele verarbeitet wie in der alten Packung. Statt "Haselnusscreme" ist jetzt nur noch "Creme mit Haselnussgeschmack" enthalten. Dass sei ein Hinweis darauf, dass der Geschmack nicht von den Nüssen komme, sondern eher von Aromastoffen, so Verbraucherschützerin Umbach.