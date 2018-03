Wenn im Frühling die Nase läuft Heuschnupfen oder Erkältung?

Was für die Allergie spricht: Die Nase juckt, die Augen tränen, beide Anzeichen sind eher untypisch für eine Erkältung. Nach vielem Niesen ist dann auch noch der Hals gereizt oder es kann sich richtiges Halsweh entwickeln. Bei der Erkältung läuft das eher andersrum.

Was für eine Erkältung spricht: Zuerst kommt das Halsweh, dazu ein „dicker Kopf“ oder regelrechte Kopfschmerzen. Erst dann folgen die Niesattacken und die juckende Nase.

Viele Menschen merken an ganz persönlichen Symptomen, dass eine Erkältung im Anflug ist, zum Beispiel wenn die Lymphdrüsen im Halsbereich schmerzen, weil die dann auf Hochtouren arbeiten, oder sie kriegen einen steifen Hals

Zwar sorgt die Kälte für weniger Pollenflug, wer trotzdem unter Heuschnupfen leidet, hat vielleicht schon jede Menge Pollen in die eigene Wohnung geschleppt, die durch die warme Heizungsluft weiter rumschwirren.

Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass auch ein bisschen Erkältung mit dabei ist. Also die Anfangsphase, in der noch nicht klar ist, ob der Virus oder das Immunsystem gewinnt. In der Zeit lassen sich die Symptome noch nicht gut einordnen.