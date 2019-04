Geplanter Produkttod? Wenn Geräte immer schneller kaputtgehen

Wird die Lebensdauer vom Hersteller absichtlich begrenzt, nennt man dies in der Fachsprache "geplante Obsoleszenz". Industrie und Handel profitieren von Geräten mit kurzer Lebensdauer, weil die Verbraucher dann wieder neue Geräte anschaffen müssen. Ob es die geplante Obsoleszenz tatsächlich flächendeckend gibt, ist schwer nachzuweisen.

Es gibt jedoch Indizien dafür, dass Produkte aufgrund ihrer Bauweise schnell kaputt gehen, so Holger Krumme von HTV in Bensheim. HTV vergibt ein Prüfzeichen für Produkte mit besonders langer Lebensdauer. Immer wieder begegnen Holger Krumme und seinen Kollegen Haushaltsgeräte mit einer auffallend kurzen Lebensdauer.

Ein Beispiel: Eine LED-Deckenleuchten ist so konzipiert, dass alle Leuchtmittel in Reihe geschaltet sind. Wenn eine Lampe ausfällt, ist damit die ganze Deckenleuchte kaputt. "Meiner Ansicht nach ist es hier gewollt, dass die Lebensdauer nicht zu lange ist", so Krumme.