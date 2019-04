Fake-Shops Wenn das gebuchte Flugticket ungültig ist

Eine Verbraucherin bucht einen Flug auf der Seite airdiscount24.com. Doch das Ticket wurde nicht gebucht, das Portal angeblich insolvent. Erfahren sie, was Betroffene in so einem Fall tun können und wie man Widrigkeiten bei der Urlaubsbuchung vermeiden kann.

Kim A. will mit ihrem Freund im Mai nach Kuba. Über das Flugportal Airdiscount 24 bucht sie zwei Flüge mit der Fluglinie Condor nach Havanna und zurück für 1174 Euro - ein Schnäppchen. Doch als sie bei der Airline eine Zugfahrt dazu buchen will, zerplatzt ihr Urlaubstraum: Das Ticket gibt es gar nicht!

In Foren beschweren sich etliche Kunden von Airdiscount 24, die auch ohne Ticket da sitzen. Und es kursiert ein angebliches Schreiben des Unternehmens im Internet, in dem es seine Insolvenz verkündet.

Vincent Aydin, Rechtsanwalt: "Das handelt sich meist um Langstreckenflüge, die in der Zukunft liegen. Also gebucht wurde im letzten Jahr Dezember, im Januar. Flüge sollten jetzt alle im März sein. Und alle haben dann jetzt zeitnah, sozusagen kurz vor den Flügen jetzt Bescheid bekommen, dass die Firma Insolvenz angemeldet hätte. Wenn die Insolvenz gefaked ist, dann ist es ein ganz klarer Betrug."

Ob Pauschalreise, Flug oder Ferienhaus - so unterschiedlich wie die Angebote sind auch die Anbieter. Stellen Sie fest, ob Sie direkt bei einem Anbieter oder bei einem Vermittler buchen. Ist ein Vermittler dazwischen geschaltet, müssen Sie von beiden die Daten kennen. Wichtig sind: Name, Adresse (nicht nur Postfach), Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Handelsregisternummer. Verschaffen Sie sich ein Bild von Ihrem Vertragspartner. Es gibt Reiseanbietervergleiche und Foren im Netz, wo man Informationen zu Anbietern findet. Beachten Sie, dass bei Verträgen mit ausländischen Vertragspartnern das Recht des jeweiligen Landes angewendet werden kann. Geht etwas schief, bedeutet das zusätzliche Komplikationen.

Prüfen Sie bei der Eingabe, dass Ihre Reisedaten korrekt sind. Zum Beispiel: Wann fliegen Sie? Mit welcher Airline? In welchem Hotel werden Sie untergebracht? Stimmen die Beschreibungen von Verpflegung, Hotelklasse und Zusatzangeboten? Je mehr Details Sie vor der Buchung kennen, desto besser können Sie Enttäuschungen verhindern. Achten Sie darauf, dass die Preisangabe auch im letzten Buchungsschritt noch Ihren Vorstellungen entspricht. Nutzen Sie am besten nur übersichtliche Buchungsportale. Brechen Sie im Zweifel den Buchungsvorgang ab. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglichst genau. Auch wenn es mühsam ist, dort lassen sich manche Fallstricke schon im Vorhinein erkennen.

Besonders aufmerksam sollten Sie die Regelungen lesen, die beschreiben, welche Kosten im Falle einer Stornierung oder einer Umbuchung anfallen. Manche Anbieter berechnen den vollen Preis, selbst wenn die Stornierung noch Monate vor Reiseantritt erfolgt. Das halten Verbraucherschützer zwar für unwirksam, aber für eine Klärung müssten die Kunden vor Gericht ziehen. Bei manchen Reisen verteuern Umbuchungen den Reisepreis erheblich. Will man beispielsweise eine Namensänderung, weil die Reise an jemanden anderen weitergegeben wurde, stornieren manche Fluggesellschaften das ursprüngliche Ticket und stellen ein neues aus, das wesentlich teurer sein kann. Auch diese Praxis wird von Verbraucherschützern als unzulässig angesehen. Empfehlenswert ist jedoch, Anbieter ohne solche Klauseln zu wählen.

Es gibt Werbeversprechen, die sind zu vollmundig, um wahr zu sein. Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn zum Beispiel 20 Prozent Rabatt oder auch mehr bei Sofortzahlung angeboten werden. Vorsicht ist auch geboten, wenn damit geworben wird, 50 Prozent billiger zu sein als andere. Wenn etwas extrem günstig angeboten wird, ist also in der Regel Misstrauen angesagt.

Sollten Sie bereits gebucht haben und der vermeintliche Vermieter ist beispielsweise nicht mehr erreichbar, nachdem bereits eine Anzahlung oder mehr geleistet wurde, dann muss man von Betrug ausgehen und sollte sich an die Polizei wenden. Zusätzlich kann man sich auch mit einer Verbraucherzentrale oder der Wettbewerbszentrale in Verbindung setzen und dort den Schaden melden. So hilft man mit, diese Betrügereien in Zukunft zu vermeiden.