Weltmesse BioFach Das kommt von der Messe neu in die Bioläden

Zur 30. weltgrößten Biomesse "BioFach" in Nürnberg sind so viele Aussteller gekommen wie nie: 2.989 aus 95 Ländern. Fachbesucher entscheiden, was es für Verbraucher bald Neues gibt.

Hier auf der BioFach buhlen etwa 600 neue Produkte um die Gunst der Ladenbesitzer. Ich muss sagen, dass es mir zum ersten Mal schwer fällt, einen Trend ausfindig zu machen. Dieses Jahr ist es eher so, dass es alles gibt: Superfood ist immer noch in, der Reigen an Convenience-Angeboten, also vorverarbeiteten Lebensmitteln reißt nicht ab. Etliche Fleischalternativen werden gezeigt - sowohl die, die Schnitzel und Wurst nachahmen, als auch die, die zeigen, was es sonst noch gibt - etwa marinierte Pilze oder Hanf-Emmer-Bällchen mit Süßkartoffeln. Es gibt auch Bananenmehl und Maniokmehl, weil glutenfrei immer noch ein großes Thema ist.