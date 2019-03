Preiswert, nützlich, gut? Waschen günstige Waschmaschinen wirklich schlechter?

Auf dem Markt gibt es ein breites Sortiment an Waschmaschinen. Die fünfköpfige Familie Wagner aus Heilbronn sucht eine neue Maschine. Dabei ist ihnen wichtig, dass das neue Gerät eine Schontrommel hat sowie energiesparsam und umweltfreundlich ist. Zudem soll die Waschmaschine acht Kilogramm Wäsche waschen können.

Reporterin Eva Röder geht mit dem Paar in einen Elektromarkt und lässt sich beraten. Drei Maschinen kommen dabei in die engere Auswahl: Eine Waschmaschine von Miele für 1.049 Euro, ein mittelpreisiges Modell von Siemens für 699 Euro und ein günstiges Gerät von Beko aus dem Internet für 365 Euro Euro. Alle Geräte sind in der Energieeffizienzklasse A+++ gelabelt und verfügen über eine Schontrommel mit acht Kilogramm Fassungsvermögen sowie über eine Nachlegefunktion. Die drei Waschmaschinen werden im Labor auf Energieverbrauch und Waschtemperatur getestet.