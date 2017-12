Achtung Wildwechsel Wo drohen Unfälle, wie kann man sich schützen?

Etwa alle zwei Minuten kommt es in Deutschland zu einem Wildunfall. Wie kann man den Zusammenprall vermeiden und wann zahlt die Versicherung?

2016 wurden den Versicherern in Deutschland mehr als 264.000 Schäden durch Wildunfälle gemeldet - ein Rekordstand. Die Kurve zeigt seit Jahren nach oben. Für einige Tierarten sind Kollisionen mit Autos inzwischen die häufigste Todesursache.

Gerade in der dunklen Jahreszeit häufen sich die Wildunfälle. Das hat mit der frühen Dämmerung zu tun. Um Fressfeinde zu meiden gehen die Tiere im Schutz der Dunkelheit auf Futtersuche. So kommen sie vermehrt dem abendlichen Berufsverkehr in die Quere.