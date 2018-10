Plagiate und lange Lieferzeiten? Was taugt die Shopping-App "Wish"?

Was taugt die Shopping-App "Wish"?

"Wish" ist mittlerweile auf Platz drei der am meisten heruntergeladenen Shopping-Apps - nach Amazon und Ebay. Aber die Beschwerden häufen sich.

Laut eigenen Angaben bieten bei Wish rund eine Million Händler etwa 200 Millionen Artikel aus den Bereichen Mode, Technik, Schmuck und Lifestyle an. Die Preise sind verlockend günstig. Beim Shoppen bei Wish ist jedoch Vorsicht geboten.